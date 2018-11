Raggi “salvinizzata”: vietato il rovistaggio, multe a prostitute e clienti

Pugno duro del Comune di Roma contro rovistaggio, alcol e prostituzione. Una Virginia Raggi "salvinizzata" lancia la rivoluzione sicurezza presentando il nuovo Regolamento di Polizia urbana.

Ignorato quindi l'appello delle associazioni sociali, cattoliche e laiche, della città, che invitavano a non sottovalutare il fenomeno del rovistaggio, diffuso non solo tra i poveri e gli emerginati, ma che coinvolge sempre più romani. Introdotto il divieto di rovistaggio e prelievo dei rifiuti, sia da cassonetti e cestini sia dai "siti di conferimento".

“Il rovistaggio contribuisce alla già critica situazione cittadina della gestione dei rifiuti e risponde alle segnalazioni di molti cittadini – ha risposto Marco Cardilli, Vice Capo di Gabinetto di Roma Capitale con delega alla sicurezza, a chi gli chiedeva il perché di questa scelta repressiva – Terremo conto delle eventuali osservazioni che ci potranno prevenire da queste realtà associative quando andremo a stabilire le sanzioni nella delibera di Giunta che la conterrà, senza dimenticare che noi stiamo già lavorando all’integrazione sociale su altri piani”.

Il Comune dichiara inoltre guerra anche alla prostituzione, promettendo multe a "sex workers" e rispettivi clienti. In un'ottica di decoro, il nuovo regolamente prevede infatti il divieto di "esibire nudità o assumere comportamenti diretti a offrire prestazioni sessuali", sieme a quelli di "ingaggiare o concordare prestazioni e di appartarsi in luogo pubblico con soggetti che esercitano l’attività di meretricio". In casi di estrema violazione del decoro, sarebbe prevista l’applicazione del Daspo e ulteriori sanzioni nei confronti dei clienti e per chi adotta comportamenti osceni, secondo quanto già previsto dal decreto Minniti.

Sono 14 le zone di Roma in cui si potrà applicare il daspo oltre alle altre sanzioni: dal centro storico a Ostia, dall'Eur a San Lorenzo e Prati. Al posto delle ordinanze anti-alcol che in genere venivano adottate nel periodo estivo (e che comunque potranno essere fatte sulla base delle esigenze), la stretta sul consumo per strada di alcolici entra nel regolamento. Stop al consumo in strada di bevande in vetro dalle 22 alle 7. Stop al consumo di alcol in strada dalle 23 alle 7. Mentre dalle 2 alle 7 vietata la somministrazione da chiunque ne sia autorizzato.