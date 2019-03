Raggi schiera l’Esercito contro i rom. Roghi tossici: blindata via Salviati

Militari nel campo nomadi di via Salviati. Raggi schiera l'Esercito contro il fenomeno dei roghi tossici: area blindata, controlli su tutti i veicoli della zona.

Il Campidoglio scopre il dramma di Tor Sapienza e corre ai ripari. Il sindaco Raggi sceglie una diretta Facebook per annunciare l'intervento di messa in sicurezza della zona di fronte al campo nomadi: "Verrà delimitata un'area in cui saranno controllati tutti i veicoli in transito. Obiettivo è evitare che siano trasportati materiali utilizzati nel drammatico fenomeno dei roghi tossici - annunica la Raggi - Materiali trasportati illegalmente, spesso rubati, che vengono bruciati fino ad emettere miasmi nocivi per chi li respira".

Dopo anni di denunce dei residenti e dei comitati locali, ecco il primo segnale di vita della politica: "In uno dei primi comitati di ordine e sicurezza a cui ho partecipato avevo proprio chiesto l'impiego dei militari - ricorda Raggi su Facebook - finalmente questa richiesta è stata accolta. Per questo ringrazio la Prefettura; il ministero dell'Interno, il ministero della Difesa, l'esercito italiano, gli uomini della Brigata Sassari già impiegati a Roma nell'operazione strade sicure e gli uomini della Polizia capitolina che coordinano l'operazione".

Il sindaco ricorda poi che "Ama iniziera' le operazioni di bonifica dei cumuli di spazzatura che inondano parte di via Sansoni. È il primo tassello del percorso avviato con i militari della Brigata Sassari. Si apre così un nuovo capitolo: non devono e non possono piu' esistere zone franche, in cui la salute dei cittadini venga messa a repentaglio".