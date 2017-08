Raggi seduce i monarchici. Col principe Doria per salvare Villa Pamphilj

Villa Pamphilj è uno dei polmoni verdi di Roma, un parco storico da riqualificare e salvaguardare. Lo ha capito anche la giunta 5 Stelle: Raggi ha incontrato il principe Marco Andrea Doria per preparare un piano d'azione.

Il parco di Villa Pamphilj non verrà lasciato all'incuria e al degrado: parola di 5 Stelle. Il sindaco di Roma e l'assessore alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari hanno incontrato il principe Doria per parlare della riqualificazione della Villa.

Tra i punti concordati, oltre ad un forte impegno contro il degrado, hanno deciso di istituire un tavolo tecnico insieme all'università Unisrita per definire le future attività all'interno del parco. “È nostra intenzione riportate all'antico splendore non solo il Parco, ma anche le serre, questo per far sì che l'area diventi luogo di custodia della biodiversità”, commenta Raggi. "Tra gli impegni che dovranno essere concretizzati - spiega Montanari - anche l'individuazione e la riqualificazione di un edificio che dovrà ospitare un centro di informazione e documentazione ambientale e attività internazionali realizzate in collaborazione con l'Università. Con i cittadini e le associazioni di volontariato attiveremo anche collaborazioni per il controllo del territorio. Infine, in tempi brevi, metteremo a dimora la prima pianta del Giardino dei Giusti”.