Raggi svela il destino di Spelacchio: l'abete rosso sarà casetta per mamme

Spelacchio come le celebrità di Holloywood, dalle stelle alle stalle nel giro di pochi mesi. Ultimi giorni in piazza Venezia per l'abete simbolo di Roma e star dei social, che si prepara ad una seconda vita tutta da scoprire.

A svelare il destino di Spelacchio è il Campidoglio, che punta a riutilizzare il legno del celebre abete per una serie di iniziative legate al riciclo e all'economia circolare: “Gadget ricordo e una 'Baby little Home'”, confortevole casetta in legno per consentire alle mamme di accudire i propri bambini con fasciatoio, poltrona per l’allattamento e tavolino da gioco per i piccoli. Ecco la “nuova vita” dell’albero di Natale di piazza Venezia - si legge in un nota del Campidoglio - l’abete rosso dei boschi del Trentino ribattezzato dai romani affettuosamente 'Spelacchio'. A deciderlo è stata la Giunta Capitolina grazie ad un accordo con la Comunità della Val Di Fiemme. L’intesa consentirà di riutilizzare il legno dell’albero, opportunamente lavorato, per qualcosa di utile alla città e senza alcun costo aggiuntivo. L’albero sarà rimosso giovedì sera e tagliato in blocchi che verranno inviati in Val di Fiemme per la lavorazione. Un blocco resterà, invece, a Roma per una realizzazione artistica".

“Con il passare dei giorni ‘Spelacchio’ si è conquistato la simpatia e l’affetto della stragrande maggioranza delle persone. Ora avrà una nuova vita – dichiara il sindaco Raggi -Vogliamo fare di questa star internazionale un esempio concreto di riuso creativo, perché tutto può tornare a nuova vita. Un modo concreto per dimostrare al mondo che Roma vuole essere sostenibile e persegue con convinzione la strada del riuso, riciclo e recupero di materia”.