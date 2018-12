Raggi "tradisce" Salvini. L'M5S approva mozione contro la legge sicurezza

La giunta pestallata targata Virginia Raggi "tradisce" Matteo Salvini. Approvata in consiglio comunale la mozione, presentata proprio dall'M5S, "per mitigare gli effetti della legge sicurezza".

La mozione, passata con 28 voti a favore di cui 22 pentastellati, impegna la sindaca "ad approntare tutti gli atti necessari a mitigare gli effetti in termini di diritti sia per i cittadini che per le persone accolte" e "ad incrementare le politiche di accoglienza ed inclusione sociale con particolare attenzione alle fragilità". Un