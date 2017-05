Raggi, umiltà social: “M5S come San Francesco”. Espolde l'ironia del web

Virginia Raggi, umiltà social: “M5S come San Francesco”. Scatta l'ironia del web.

Il post, pubblicato sulla pagina Facebook, diventa virale, commenti di ironici e sarcastici si moltiplicano tra i social. Il sindaco di Roma, in un impeto d'orgoglio, paragona infatti il movimento ad uno dei santi più ammirati, nonché patrono d'Italia: “Il MoVimento 5 Stelle, molto umilmente, vede un riferimento ideale verso la figura di San Francesco. Non è certo per fini elettorali o per prendere il "voto dei cattolici" che il MoVimento è stato fondato, nel 2009, proprio il 4 ottobre, giorno in cui si festeggia il patrono d'Italia. Era una dichiarazione d'intenti. Un volersi elevare a una dimensione che non è quella ristretta e miope della politica, ma quella senza confini dello spirito e dell'uomo. Abbiamo sempre volato alto, anche quando nei sondaggi eravamo relegati alla voce "altri"”.

Un intervento che provoca l'esplosione dell'ironia del web, con i cittadini romani in prima fila. “Non c'azzecchi nulla” il commento più quotato, seguito da “Le dispiacerebbe occuparsi di Roma e non di Assisi?”. Fino ad arrivare a citazioni più colte, che però puntano al classico sfottò: “Quando ritorni dall'empireo, dai pure una stappata ai tombini”.