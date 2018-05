Raid dei Casamonica: botte e minacce alla troupe di “Nemo” durante l'arresto

Radi dei Casamonica in un bar di Roma, in manette quattro persone per l'aggressione nella della scorsa domenica di Pasqua. Durante l'arresto l'aggressione dei familiari ad agenti e giornalisti.

Nuovo tentativo di intimidazioni e minacce, stesso obiettivo. L'inviato di "Nemo Nello Trocchia e il filmaker Giacomo del Buono, presenti al momento dell'arresto, hanno infatti subito gli insulti e il lancio di oggetti da parte dei familiari dei Casamonica arrestati, rimediando uno "schiaffo" alla telecamera e la rottura della lampada. Il servizio integrale andrà in onda nella puntata di 'Nemo' di venerdì 11 maggio, alle 21.20 su Rai2.