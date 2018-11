Rapina a suon di calci e pugni: preso un uomo. E' caccia al complice in fuga

Calci e pugni contro una ragazza di 22 anni, poi la fuga con il registratore di cassa. Fermato un rapinatore dopo il "colpo" ad un supermercato, ma è caccia al complice.





I due rapinatori, uno con un cappuccio ed uno con un casco integrale, hanno fatto irruzione nel supermercato in via Kennedy ed hanno pestato la ragazza prima di scappare con il registratore di casa contenente l’intero incasso della giornata.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, insieme ai colleghi della Stazione locale, sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato uno dei due malviventi in via Mameli con l’intera refurtiva, la quale è stata prontamente restituita alla ragazza proprietaria del supermercato. Il malfattore è stato subito portato in caserma e successivamente al carcere di Rebibbia.

La vittima, a causa dell’aggressione ricevuta, è stata trasportata urgentemente all’ospedale di Monterotondo dove le sono state riscontrate una contusione alla spalla e un lieve trauma cranico.

Alla luce degli indizi raccolti, i Carabinieri di Mentana stanno svolgendo accurate indagini finalizzate ad identificare e rintracciare il secondo rapinatore.