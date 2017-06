Rapina farmacia armato di fucile da sub, poi fugge in scooter: arrestato

Rapina una farmacia armato di fucile da sub, poi fugge sullo scooter. Arrestato un 38enne romano.

E'stato inchiodato dalle immagini di videosorveglianza S.M., romano 38enne, entrato in una farmacia di via Cassia impugnando un fucile da sub. L'uomo aveva minacciato di morte la farmacista e prelevato l'incasso, prima di fuggire a bordo di unno scooter. Le immagini hanno infatti svelato, oltre alle caratteristiche fisiche, anche una camminata particolare, riconosciuta dagli investigatori in una persona perfettamente somigliante seduta ad un bar su via Cassia. L'uomo è stato infine portato in Commissariato, dove è stato riconosciuto da alcuni testimoni. E' così scattata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ed il 38enne è stato condotto a Regina Coeli.

Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia, per accertare se l'uomo sia, o meno, responsabile di ulteriori rapine.