Rapina farmacia con taglierino e fugge in taxi. Ma a casa trova i Carabinieri

Rapina una farmacia armato di taglierino, poi torna a casa in taxi ma trova ad attenderlo i Carabinieri: in manette un romano di 42 anni con precedenti.

È entrato in una farmacia di via Tagliamento, quartiere Salario, e armato di taglierino, dopo indossato un passamontagna, ha minacciato una dipendente facendosi consegnare l’incasso, circa 1250 euro, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Il malvivente, un romano di 42 anni con precedenti, poco lontano dalla farmacia, è salito a bordo di un taxi dirigendosi verso la sua abitazione, ubicata in zona Alessandrino. L’immediato allarme dato al 112 dalla vittima ha consentito ai Carabinieri della Stazione Roma Salaria di intervenire a pochi istanti dal colpo: grazie alle telecamere di sorveglianza della farmacia, i militari hanno riconosciuto nelle fattezze del rapinatore una loro “vecchia conoscenza”, indirizzando i sospetti proprio sul 42enne e chiedendo ai colleghi della Stazione Carabinieri Roma Alessandrina di effettuare una verifica presso la sua abitazione, peraltro distante pochi metri dalla loro caserma.

Quando l’uomo è sceso dal taxi, ad attenderlo ha trovato i Carabinieri, che lo hanno immediatamente arrestato con l’accusa di rapina. Oltre ai vestiti che indossava, ad inchiodarlo alle sue responsabilità sono stati il bottino, interamente recuperato, lo scaldacollo utilizzato per il travisamento e il taglierino utilizzati durante la rapina, che sono stati sequestrati.

Il 42enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.