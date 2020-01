Rapina farmacia in Centro e fugge: commessa lo insegue e lo fa arrestare

Rapina giovedì sera alle 19 in via del Corso, centro della Capitale. Vittima la commessa di una farmacia, spintonata e derubata dell’incasso giornaliero. La donna però non si è persa d'animo e, dopo la rapina, ha inseguito l’uomo, e con l’aiuto dei passanti e di una pattuglia della polizia è tornata in possesso dell'importo, circa 500 euro, che il ladro aveva rubato dalla cassa.

M.C., già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, è stato arrestato per rapina.

Sempre ieri gli agenti della polizia di Stato del commissariato Trevi hanno arrestato due cittadini polacchi, entrambi di 27 anni, per furto aggravato in concorso. I due avevano commesso il furto presso un noto store in via del Tritone, rubando merce per un valore di 800 euro circa.