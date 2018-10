Rapina in banca all'Anagnina, arrestato il terzo complice ricercato

Era il "palo" della tentata rapina in banca all'Anagnina: arrestato dalla polizia un romano di 43 anni.

Si tratta del terzo complice del tentato colpo del 2 ottobre scorso, ancora in fuga e ricercato da allora. L'uomo era allora riuscito a scappare prima dell'arrivo delle pattuglie, ma le telecamere di sicurezza della banca ne avevano immortalato il viso. iconosciuto immediatamente dagli agenti del Commissariato Romanina a causa dei suoi numerosi precedenti di polizia, R.M. romano di 43 anni, risultava essere cognato di uno dei rapinatori già arrestati. Dopo un servizio di appostamento presso la sua abitazione, i poliziotti hanno rintracciato il fuggiasco all’ultimo piano dello stabile dove, ha cercato ancora di guadagnarsi la libertà scappando sul terrazzo ma è stato bloccato.

Sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di rapina aggravata in concorso è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.