Rapina in banca col motorino. Arrestati prima ancora di fuggire. Sono italiani

Rapina in banca alle 9 e 30 di oggi a Tor Vergata, periferia della capitale. Due persone, armate di pistola, si sono introdotte all'interno dell'Unicredit minacciando clienti e dipendenti.

Sul posto, chiamati da un impiegato, sono intervenute le pattuglie del commissariato Romanina e del Reparto Volanti che hanno bloccato i due rapinatori, di mezza età e di nazionalità italiana.

I due sono stati condotti in commissariato in stato di arresto. Sequestrate le armi e un motorino, probabilmente utilizzato dai due per arrivare all'istituto di credito.