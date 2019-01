Rapina in casa: sparano al padre e picchiano il figlio. Caccia agli aggressori

Rapina in casa finisce con due feriti, gambizzato il padre 62enne e colpito con il calcio della pistola il figlio di 24 anni.

È accaduto in un'abitazione di Giudonia, dove tre persone, presumibilmente rapinatori, si sarebbero introdotti nell'appartamento dando vita allo scontro con i due. L'uomo, colpito da un proiettile alla gamba, è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Roma, mentre il giovane all'ospedale di Tivoli. Ancora non chiare la dinamica dei fatti, con i carabinieri al lavoro per ricostruire l'accaduto.