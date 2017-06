Rapina la madre dopo una lite: 38enne arrestata per maltrattamenti in famiglia

Rapina la madre dopo l'ennesima lite, 38enne arrestata per maltrattamenti in famiglia.

E' stata la reazione di una donna romana, 57 anni, ad innescare una violenta lite con la figlia 38enne. Uno scontro degenerato in rapina, con la figlia che, per sfilarle la borsa e il tablet, l’ha scaraventata e trascinata a terra. L’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione, dove convivono le due donne, in via Casetta Mattei, ed è proseguita sulla strada, in circonvallazione Gianicolense, all’altezza del pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo, dove madre e figlia stavano andando per farsi medicare i postumi della lite. A quel punto però la 38enne ha strappato la borsa e il tablet dalle mani della madre, facendola cadere a terra e trascinandola sull’asfalto, per poi allontanarsi. I militari l’hanno bloccata poco dopo in una via adiacente con la refurtiva in mano.

Dai racconti della 57enne sono emersi continui episodi di violenze e vessazioni, che hanno portato i Carabinieri a denunciare la figlia per maltrattamenti in famiglia. Dopo essere stata medicata e dimessa, la donna è ritornata in possesso della refurtiva mentre la figlia è stata portata nel carcere di Rebibbia Femminile.