Rapina una farmacia, messo in fuga da cliente coraggioso: preso

Rapina la stessa farmacia dopo nove anni, romano arrestato grazie ad un cliente coraggioso.

L'uomo, 45 anni, aveva da poco finito di scontare i 6 anni di carcere, per aver rapinato tra il 2007 e il 2008 alcune farmacie. Recentemente aveva ricominciato a colpire nuovamente gli esercizi commerciali della zona, in particolare supermercati e farmacie. Gli investigatori si sono così concentrati sulle immagini di una farmacia in via della Magliana, che mostravano un coraggioso cliente affrontare il criminale e smascherarlo. Grazie alle immagini del viso scoperto i poliziotti hanno infatti riconosciuto il malvivente, che è stato poi rintracciato. Fermato ed inchiodato dai fatti l'uomo ha ammesso le sue responsabilità, per lui sono scattate nuovamente le manette.