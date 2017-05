Primavalle, rapinata nel parco con un coltello. Italiano aggredisce polacca, la vittima rimane ferita ad una mano.

Alcuni agenti sono intervenuti in via Cardinal Passionei, dove l'uomo, un italiano armato di coltello, aveva rapinato la donna del portafoglio. La vittima, per disarmalo, sarebbe rimasta però lievemente ferita ad una mano. Sul posto è intervenuto il 118, che ha proceduto ad accompagnare la donna in l’ospedale, dove è giunta in codice verde.