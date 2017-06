Rapinato e picchiato con un bastone per pochi euro il custode di un ristorante

Due uomini hanno rapinato il custode notturno di un ristorante di Dragona, picchiandolo con un bastone. La polizia è riuscita ad individuare e fermare uno dei responsabili, un italiano di 30 anni.

Gli agenti si sono recati sul posto in seguito a una segnalazione e hanno trovato il custode in stato confusionale. L'uomo ha riferito di essere stato aggredito da due uomini che si erano fermati a bere dei drink quella sera stessa al ristorante. Gli aggressori hanno rubato alla vittima soltanto il portafogli contenente poche decine di euro, procurandole in compenso alcune fratture alle ossa nasali e varie contusioni. I due malviventi si sono serviti addirittura di un bastone per picchiare l'aggredito.

Uno dei responsabili è stato riconosciuto dalla vittima e scovato a casa di un parente, dove si stava nascondendo. Considerato il fondato pericolo di fuga, l’uomo è stato sottoposto a fermo e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per rispondere di rapina aggravata.

Proseguono le indagini per individuare il complice nonché per capire se, alla base della violenta aggressione, possano esserci altre motivazioni, oltre a quella della rapina.