Rapinano ufficio postale armati di pistola, poi la fuggono. Nessun ferito, auto trovata incendiata.

Colpo alle Poste in via Andrea Millevoi, dove, intorno alle 12, due uomini armati di pistola, e con il volto travisato, sono entrati e si sono fatti consegnare il denaro. I due criminali avrebbero minacciato gli impiegati verbalmente, senza cioè puntare l'arma. In seguito si sono dati alla fuga con un'auto usata, trovata dai carabinieri in fiamme sulla via Ardeatina.