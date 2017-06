Rapinava donne sole con un coltello di 30 cm. Arrestato 20enne africano

Rapinava donne sole minacciandole con una lama da 30 centimetri. Il malvivente, un ragazzo africano di 20 anni arrivato in Italia da minorenne, è stato arrestato in via Casilina, dopo che la polizia l'ha colto in flagrante mentre rubava il cellulare all'ennesima vittima.

Gli investigatori del commissariato Porta Maggiore erano appostati da ore quando hanno sentito le grida di aiuto di una ragazza e sono intervenuti per bloccare e arrestare il giovane. Nella sua tasca hanno rinvenuto il cellulare rubato. Il criminale teneva in mano il lungo coltello usato in tutte le rapine.

Agiva tra le 2 e le 4 di notte, nei quartieri quartieri Casilino, Torpignattara e Malatesta, e per non correre rischi aggrediva soltanto donne. Una delle vittime è stata accoltellata, anche se in maniera non grave, a un braccio.