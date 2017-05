Rapisce un cane e chiede il riscatto: 48enne arrestato per estorsione

Trova chihuahua smarrito e tenta estorsione, cento euro per riavere il cane: arrestato 48enne.

Vicenda incredibile a Fonte Nuova, dove un uomo del posto è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione. Il malvivente avrebbe infatti contattato la padrona, una donna di 35 anni, al fine di ricattarla, chiedendo 100 euro per riavere il cane. Il goffo tentativo è stato però subito intercettato dai carabinieri, che, raccolta la denuncia, hanno assistito allo scambio entrando in azione. L'uomo è stato così arrestato, mentre la donna è riuscita a riavere il suo cagnolino sano e salvo.