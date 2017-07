Red Hot Chili Peppers a Roma. Orari e divieti del concerto di Capannelle

I Red Hot Chili Peppers sbarcano a Roma, tutto pronto per il concerto evento. Ecco orari, divieti ed info per l'evento di Capannelle.

Sono da tempo sold out i biglietti per la storica band americana, pronta alla prima tappa italiana del tour 2017 dedicata all'album “The Gatewey”. Nel corso loro lunga carriera il frontman Anthony Kiedis, il bassista Flea, il batterista Chad Smith e il chitarrista Josh Klinghoffer hanno venduto oltre 60 milioni di dischi e vinto ben 6 Grammy Awards, ma il peso degli anni si fa sentire e non è da escludere che tra qualche tempo decideranno di rinunciare agli spettacoli dal vivo, come ha recentemente raccontato Chad Smith in un’intervista con il conduttore radiofonico americano Eddie Trunk. Per tantissimi appassionati romani sarà quindi questa un'opportunità storica, prima che il gruppo parta 21 luglio in direzione San Siro per il concerto milanese. Tanta attesa quindi per l'apertura delle porte dell’area concerto di Capannelle, prevista sin dalle ore 12:30 di giovedì 20 luglio. Mentre l’opening act dei Knower è fissato per le ore 20:00. I Red Hot entreranno invece in scena alle ore 21:30. L’apertura delle casse situate in via Appia Nuova 1245 (Gate A) è prevista dalle 10:00 alle 22:00 per il ritiro dei biglietti fansclub (songkick), mentre per gli accrediti le casse apriranno dalle 12:30.

Per la serata non verranno usati i token, tutto ciò che sarà acquistato da mangiare e da bere potrà essere pagato in contanti o con carta di credito o bancomat. All'interno dell'ippodromo tantissimi i divieti, per una serata “blindata”. Vietato introdurre bevande alcoliche, bevande in lattine, bottiglie di vetro o bottiglie di plastica. Tabù inoltre bastoni per selfie, ombrelli, videocamere e “valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 10lt”.