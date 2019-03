Reddito di cittadinanza, ecco la selezione dei navigator: 60.000 candidati

Sono circa 60.000 i candidati attesi alla selezione per i navigator, le persone che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nell'inserimento al lavoro. Lo si legge nel bando per l'organizzazione della selezione sul sito di Anpal. La prova consisterà in un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti su 10 materie.

Sono iniziate le operazioni organizzative per la gestione e realizzazione dei concorsi per l'assunzione dei navigator. Sul sito di Anpal servizi, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, sono stati infatti pubblicati due bandi: uno per l'affidamento del servizio di predisposizione test e uno per la ricerca di locali dove effettuare le operazioni di selezione.

Secondo quanto si legge sul sito, un bando riguarda l'organizzazione, gestione e realizzazione della prova scritta per la selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione a supporto dell'organizzazione e dell'avvio del Reddito di cittadinanza. La prova scritta sarà per 60.000 candidati e consisterà nella somministrazione di un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti su diverse materie tra le quali: cultura generale, logica, informatica ed economia aziendale. Nello specifico, inoltre, i candidati saranno chiamati a rispondere a domande riguardanti il reddito di cittadinanza, la disciplina dei contratti di lavoro, sul sistema di istruzione e formazione e sulla regolamentazione del mercato del lavoro.

Il secondo bando, pubblicato sul sito di Anpal servizi nella giornata di martedì, riguarda una indagine di mercato per la locazione temporanea di locali arredati e attrezzati situati nel territorio di Roma Capitale ove svolgere future operazioni di selezione di collaboratori.