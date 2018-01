Regionali Lazio 2018, Pirozzi: “Melina tra destra e sinistra: vincerà l'M5S”

“Centrodestra e Centrosinistra scandalosi, un'autorete regala la vittoria all'M5S". Con un video ironico ed una metafora calcistica il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi accusa i due schieramenti di fare "melina", insinuando come l'intesa porterà il Movimento alla vittoria nelle elezioni del 4 Marzo.

La corsa alla Regione Lazio si infiamma, e si combatte anche e soprattutto sui social. Lo sa bene Sergio Pirozzi, che, nel giorno successivo alla nomina di Stefano Parisi come candidato del Centrodestra, si scaglia contro tutti tramite un video diffuso via Facebbok. Utilizzando la metafora del "match" delle regionali, il sindaco di Amatrice pubblica infatti una partita di calcio fittizia tra Centrodestra e Centrosinistra. Due schieramenti che si affrontano senza però mai affondare il colpo, ma dandosi anzi più volte cenni di intesa. L'accusa è di una melina in campo, che finirà per regalare la vittoria agli spettatori interessati del match: l'M5S. Il video viene commentato in maniera sibillina da un telecronista: "Le squadre sembrano non aver voglia di calciare in porta, fanno quasi melina - recita il commentatore – è incredibile, un match scandaloso, da inchiesta sportiva". In calce al post il commento di Pirozzi, a lasciare aperta la sfida: "Questo è solo il primo tempo. Il campionato è lungo".