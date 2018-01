Regionali Lazio, Brunetta attacca Pirozzi: “Non ci si autocandida”

“Non ci si autocandida alla presidenza di una Regione”. Il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati Renato Brunetta attacca il sindaco di Amatrice.

A più di due mesi dalla candidatura del sindaco scarpone, Brunetta commenta la scelta di Pirozzi e la boccia: “Se c’è una coalizione e un’alleanza, le candidature devono essere decise insieme”, ha dichiarato.

“Pirozzi è un bravo sindaco, ma per il Lazio decideremo tutti insieme, come abbiamo fatto per la Lombardia e come faremo per il Friuli Venezia Giulia e per il Molise", ha concluso Brunetta.

Intanto il “sindaco scarpone” a inizio settimana ha dichiarato di essere disponibile a fare un passo indietro soltanto nel caso che a candidarsi per il centrodestra sia la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.