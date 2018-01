Regionali Lazio, l'M5S affonda Parisi: “Da Milano a Roma per la poltrona”

Regione Lazio, parte il countdown per il 4 marzo e la corsa alla presidenze regala le prime scintille. Il Centrodestra ufficilizza la candidatura di Parisi, ed il Movimento Cinque Stelle contrattacca.

Se le forze di Centodestra si presentano infatti compatti e fiducioso attorno al proprio candidato, ecco che l'M5S Lazio subito boccia, attraverso una nota, il nome del leader di Energie per l'Italia: "Da Milano a Roma in cerca di una poltrona. Dopo essere stato trombato nel capoluogo lombardo, ora il centrodestra candida Parisi anche per la Regione Lazio. Un candidato buono per tutte le stagioni o regioni, insomma, che non conosce il territorio laziale. Un’offesa a tutti i cittadini - conclude l'M5S - che meritano un presidente che abbia a cuore la risoluzione dei problemi causati dalle giunte di centro destra e sinistra".