Regionali Lazio, scontro Meloni-Forza Italia: “Proposto Fabio Rampelli”

Si infiamma la corsa alla Regione Lazio, la data delle elezioni si avvicina e il Centrodestra deve convergere a breve su un candidato. Giorgia Meloni sfida Forza Italia e lancia la bomba: "Noi abbiamo messo sul tavolo il nome del nostro capogruppo, Fabio Rampelli".

Il leader di Fratelli d'Italia scopre le carte in diretta su "Carta Bianca", forte e consapevole dei numeri che può vantare sul Lazio: "Gasparri sarebbe un buon candidato ma ricordo che Fdi nel Lazio è il partito di maggioranza relativa". Quasi sfumato del tutto il nome di Sergio Pirozzi, su cui Meloni si esprime così: "L'ho sentito e gli ho detto che se non fosse possibile, come mi pare, arrivare a una convergenza sul suo nome sarà lui a decidere se vorrà dare una mano al centrodestra a vincere o a perdere".