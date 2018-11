Regione, la Lega scarica Cavallari: "Zingaretti salvato per propri interessi"

La Lega ammette la sconfitta del centrodestra e scarica il "traditore" Cavallari, colpevole di aver salvato, con il suo rifiuti di aderire alla mozione di sfiducia, la giunta Zingaretti.

Una missione proibitiva fin dal principio, ma inizialmente sostenuta e diventata reale anche grazie al sostegno dei penstellati di Roberta Lombardi. "Per interessi personali è stata persa l'occasione di far cadere una giunta traballante che finora ha fatto poco o nulla per i cittadini del Lazio - accusa Angelo Tripodi, capogruppo Lega alla Regione - Basti pensare alla sanità e alla gestione dei rifiuti per capire che serve un immediato cambio di rotta e di uomini. A casa gente come Cavallari chi mette davanti il proprio ego e si dimentica di lavorare per i cittadini della nostra Regione".