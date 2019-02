Regione Lazio, 23 mln per gli asili nido: calano le rette e aree riqualificate

Un investimento di 23 milioni di euro per sostenere e potenziare gli asili nido della Regione Lazio. È questo il contenuto della delibera approvata dalla Giunta regionale che si va ad aggiungere ai circa 11 milioni di euro già liquidati nei mesi scorsi ai comuni laziali. I fondi andranno a ridurre le rette ed a riqualificare gli edifici.

"Un investimento importante - sottolinea il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - a favore dei servizi educativi dei minori da 0 a 6 anni residenti in tutto il territorio a dimostrazione della grande attenzione di questa amministrazione per i genitori del Lazio che possono contare grazie a questo provvedimento su maggiori risorse, immediatamente fruibili, e guardare con più fiducia al futuro dei propri figli".

Nello specifico i 23 milioni di euro previsti dalla delibera regionale verranno erogati direttamente ai comuni e saranno divisi in 10,5 milioni a favore di quei comuni laziali che hanno fatto domanda e sono stati ammessi al finanziamento, come contributo aggiuntivo per le spese di gestione degli asili nido, ed i restanti 12,5 milioni saranno invece oggetto di due distinti avvisi pubblici rivolti a quelli del Lazio: il primo, per un importo di 6 milioni di euro, sarà destinato a ridurre le rette a carico delle famiglie; il secondo, del valore di 7 milioni di euro, servirà alla riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati alla scuola dell'infanzia e agli asili nido.

"La Regione - spiega l'assessore alle Politiche sociali, welfare ed enti locali, Alessandra Troncarelli - intende dunque sostenere i nuclei familiari, mettendo le amministrazioni locali nelle condizioni di fornire loro servizi più adeguati. L'obiettivo della Giunta Zingaretti è anche quello di aumentare la quota di contributi per la gestione dei nidi portandola dagli attuali 10,5 milioni a 13 milioni nel 2021".