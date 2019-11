Regione Lazio, Aurigemma passa con la Meloni: FdI è il re del Centrodestra

Fratelli d'Italia è il primo partito del Centrodestra in Regione Lazio. Con l'annuncio di Giorgia Meloni del passaggio a FdI dell'ex consigliere regionale di Forza Italia ora al Gruppo Misto Antonello Aurigemma, il suo partito diventa l'unico nel Cdx con 5 consiglieri. Il primo obiettivo del gruppo è già noto: far cadere il Governatore Nicola Zingaretti.

“Fratelli d’Italia ha sempre privilegiato le persone capaci, che hanno sempre dimostrato di saper raccogliere consenso tra la gente – ha dichiarato la Meloni durante una conferenza stampa a Montecitorio –. Questa è la meritocrazia della politica. Non si tratta di accordi elettorali ma di scelte politiche. Mesi fa FdI ha fatto un appello, per aprire ad altre culture politiche e sono particolarmente orgogliosa del fatto che tutto questo vada avanti. Con Aurigemma FdI è il primo partito del Centrodestra in Regione”.

Con l'ingresso di Aurigemma, Fratelli d'Italia stacca tutti i gruppi del Centrodestra in Regione: con il capogruppo Ghera, Colosimo, Maselli, Righini e l'ultimo arrivato Aurigemma, FdI è l'unico partito con 5 consiglieri e si issa così a guidare l'opposizione ferrea nei confronti del presidente Nicola Zingaretti.

Nel corso della conferenza stampa, la Meloni ha annunciato anche l'approdo in Fratelli d'Italia di altri dirigenti ed eletti provenienti da altre esperienze politiche di centrodestra.

Neo FdI Aurigemma mette subito le cose in chiaro e ribadisce quale è il primo obiettivo suo e del suo nuovo partito: “Non è stato un passaggio indolore ma da oggi il nostro obiettivo principale diventa quello di far cadere il presidente della Regione Zingaretti, che di fatto non è più tale, impegnato com’è in questioni legate alla segreteria nazionale del Pd”.