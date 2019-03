Regione Lazio, in arrivo la legge sui riders: “Entro metà mese in consiglio”

Nel Lazio è in arrivo una legge che tutelerà i riders, i fattorini in bicicletta che consegnano cibo acquistato tramite un'applicazione del proprio cellulare. A dare l'annuncio è l'assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino: “Entro metà mese in consiglio”.

"Siamo stati la prima Regione che ha predisposto una legge sui lavoratori digitali ed entro metà marzo la legge approderà in Consiglio regionale per l'approvazione". Così l'assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino, in occasione della presentazione del pacchetto di misure regionali sul lavoro per il biennio 2019/2020.

Il governatore, Nicola Zingaretti, si è augurato che "il Consiglio regionale la approvi, anche in sintonia con le innovazioni che si stanno determinando a livello nazionale", perché da una prima analisi legislativa del testo in commissione regionale Lavoro vi sarebbero alcuni punti incostituzionali. "Inoltre - ha proseguito Di Berardino - abbiamo definito, attraverso un accordo tra le organizzazioni sindacali e le parti datoriali, un protocollo per contrastare il caporalato in agricoltura e ora abbiamo, sulla base di quell'impegno, una proposta di legge in giunta capace di affrontare il tema del caporalato anche in edilizia e in altri settori".