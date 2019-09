Roma

Martedì, 17 settembre 2019 - 18:24:00 Regione Lazio Pd-M5S, a Zingaretti non serve più il Misto: Cangemi torna in Fi Zingaretti fa l'accordo con l'M5S anche nel Lazio, il Gruppo Misto non serve più per governare: Cangemi torna in Forza Italia