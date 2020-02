Roma

Martedì, 4 febbraio 2020 - 19:25:00 Regione Lazio: uno solo in consiglio, gli altri assenti a 8 mila euro al mese Annullato il Consiglio regionale previsto per martedì, in aula solo l'M5S Davide Barillari: “Ma perché non viene nessuno a lavorare?”

Regione Lazio, il deserto in Consiglio regionale: seduta annullata. In aula su 51 consiglieri presente solo i 5 Stelle Davide Barillari che sbotta contro i colleghi assenti in uno dei suoi post fiume su Facebook: “8 mila euro al mese e nessuno viene a lavorare?”. Barillari esordisce definendo il Consiglio regionale “peggio di un teatrino di pagliacci” aggiungendo gli hashtag #LazioLeaks, #Assenteismo e #ZingaNdoStai. “Consiglio regionale ANNULLATO. Ero da solo in aula (1 su 51) ad ascoltare il Presidente del Consiglio annunciare che la seduta di oggi era annullata – scrive il pentastellato –. Peccato, c'erano solo delle mozioni da discutere e bocciare (compresa la mia sulle 50 criticità della sanità) e si rinvia anche il collegato al bilancio (sarà 2 mesi che rimandano) a fine settimana prossima. Collegato, minestrone di marchette politiche, che sto denunciando nel silenzio di tutti. Ma perché non viene nessuno a lavorare? O sono in vacanza o hanno un doppio lavoro. O semplicemente se ne sbattono.Queste persone, pagate 8000 euro netti al mese (+ indennità, rimborsi km auto, rimborsini vari, arrivano anche a 9000 o 10000 al mese) semplicemente non vengono a lavorare. O firmano e se ne vanno. Fanno tutti così”. “Siccome li avete ELETTI VOI – conclude Barillari –, dovreste controllare cosa fanno... ma soprattutto cosa NON FANNO con i vostri soldi. Perché li pagate VOI con le vostre tasse. Impariamo dai francesi... quando si incazzano, non stanno dietro la tastiera a lamentarsi, ma fanno ben altro...”