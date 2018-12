Regione, l'Urbanistica trasloca all’Anagnina: “Bisogna risparmiare”

La Regione Lazio stringe la "cinghia". È tempo di tagli per le sedi istituzionale della giunta, troppi sprechi: gli uffici regionale traslocano in via Anagnina.

Una "proposta ritenuta più idonea e vantaggiosa" fanno sapere dalla Pina, che permetterà di risparmiare "per i canoni di affitto oltre 8 milioni di euro l’anno (dagli attuali 11mln l’anno a circa 2,7 mln l’anno)". Un piano di razionalizzazione delle sedi che consentirà di trasferire gli uffici regionali di via del Serafico, via del Tintoretto, via Capitan Bavastro e via del Giorgione. "A beneficio della funzionalità degli uffici, del benessere del personale e dell’accoglienza dei cittadini, tra l’altro, si prevedono interventi di miglioramento ambientale e funzionale sui nuovi spazi, oltre a un miglioramento anche per ottimizzare le modalità di raggiungimento della sede - si legge nella nota della Regione - È stata inoltre presentata in Giunta la memoria che consente, parallelamente, di dare attuazione a quando previsto dall’art.2 della Legge di stabilità regionale 2018 sulla razionalizzazione dei beni a uso istituzionale".