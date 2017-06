Renato Zero diventa capostazione per il suo tour “Zerovskij... solo per amore”

Il primo luglio parte in nuovo tour di Renato Zero con cinque appuntamenti dedicati alla sua amata Roma.

Il palcoscenico, allestito all'interno del Centrale Live al Foro Italico, ospiterà uno spettacolo che non è più solo musica ma teatro totale. Lo aveva spiegato il cantautore stesso, presentando a maggio il nuovo album “Zerovskij... solo per amore”, che i nuovi singoli erano concepiti per il live e non solo per l'ascolto in privato del disco. Insieme a Renato Zero ci saranno 61 elementi d'orchestra sinfonica, 30 coristi e 7 attori che lo aiuteranno a fondere la musica alta, la prosa e la cultura pop. Un'operazione artistica e sociale che intende illuminare tante risorse del nostro Paese sempre più delegittimato nei suoi pilastri fondanti: l'arte e la cultura. Incorniciata da una grande orchestra e un sontuoso coro, una stazione improbabile, diretta da un misterioso Zerovskij si accenderà sotto i nostri occhi e vedrà transitare Amore, Odio, Tempo, Morte e Vita non più come astratti concetti ma finalmente umanizzati, pronti al confronto amaro, ironico, tenero e spietato, con i due viaggiatori di sempre, Adamo ed Eva. Realtà? Surrealtà? Iperrealtà? Sarà Zerovskij ad illuminarci tra grandi successi e tanti brani inediti, magiche luci e straordinari effetti speciali, confessioni, sentimenti e rivelazioni che appartengono alla natura più profonda di ognuno di noi.