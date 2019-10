Roma

Giovedì, 31 ottobre 2019 - 11:31:00 Renato Zero, il folle tour parte da Roma: sei mega concerti tutti sold out Il tour di Renato Zero parte dal Palazzo dello Sport di Roma: 14 show su 26 sono già sold out

Guarda la gallery Lo show di Renato Zero ha inizio. “Zero il folle in tour”, il nuovo spettacolare tour del cantante romano, parte domani, venerdì 1 novembre, con la prima di sei date tutte sold out al Palazzo dello Sport di Roma. L’artista italiano più rivoluzionario di sempre torna live nei principali palasport italiani, per stupire la sua gente con un grandioso show nel quale, oltre ad attingere dal suo storico repertorio, presenta dal vivo anche il nuovo album di inediti “Zero il folle”. Queste tutte le date di “Zero il folle in tour” (prodotto e organizzato da Tattica) che ha già registrato 14 sold out: 1 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT) 3 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT) 4 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT) 6 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT) 8 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT) 9 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT) 14 novembre - Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT) 15 novembre - Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT) 18 novembre - Grana Padano Arena di MANTOVA 19 novembre - Grana Padano Arena di MANTOVA 23 novembre - Vitrifrigo Arena di PESARO 24 novembre - Vitrifrigo Arena di PESARO 7 dicembre - Modigliani Forum di LIVORNO 8 dicembre - Modigliani Forum di LIVORNO 14 dicembre - Pala Alpitour di TORINO (SOLD OUT) 15 dicembre - Pala Alpitour di TORINO 21 dicembre - Unipol Arena di BOLOGNA 22 dicembre - Unipol Arena di BOLOGNA 11 gennaio - Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT) 12 gennaio - Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT) 14 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO 18 gennaio - Palasele di EBOLI - Salerno 19 gennaio - Palasele di EBOLI - Salerno 23 gennaio - Palaflorio di BARI (SOLD OUT) 25 gennaio - Palaflorio di BARI (SOLD OUT) 26 gennaio - Palaflorio di BARI (SOLD OUT)