Renzi in libreria per presentare il libro: “È diario, racconto e condivisione”

Matteo Renzi torna nelle case degli italiani col suo libro “Avanti. Perché l'Italia non si ferma”. Un'ottima occasione per parlare di nuovo ai cittadini del Bel Paese anche direttamente, grazie agli incontri in libreria.

A Roma chiunque lo volesse può incontrare l'ex premier al centro commerciale di Tormarancia I Granai in via Mario Rigamonti 100, dove sarà presente giovedì 20 luglio alle 18.30 per rispondere alle domande sul suo libro. “Avanti. Perché l'Italia non si ferma” racconta la storia politica di Renzi e dell'Italia in un momento di crisi economica e partitica. "Questo libro non è solo un diario personale, una riflessione sulla sinistra o il programma del governo che verrà. Più di tutto, è la condivisione di idee, emozioni e speranze che spesso si sono perse nel racconto della comunicazione quotidiana. I risultati ottenuti e gli errori commessi. Il viaggio tra passato e futuro di un'Italia che non si ferma. Che vuole andare avanti”, scrive Renzi stesso nella prefazione.