Repubblica Romana, al Gianicolo arte e letteratura per il 168° anniversario

Fermento al Gianicolo in vista del 9 febbraio, 168° anniversario della proclamazione della Repubblica Romana. In programma una serie di eventi culturali, arte e letteratura per rivivere un periodo breve ma decisivo per il nostro paese.

Protagonisti il Mausoleo Ossario Garibaldino e il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina di porta S. Pancrazio. La mattina, dalle ore 10.00, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina ospiterà un evento dal titolo “Assedio e difesa di Roma nel 1849. La storia e le immagini” a cura di Giampiero Panichelli e Roberto Bruni dell’Associazione Amici di Righetto.

L’evento, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, intende ricordare le drammatiche vicende dell’assedio di Roma nella primavera-estate del 1849. Per l'occasione verrà assegnato il XIII Premio Nazionale Righetto, concorso indetto dall’Associazione a ricordo delle gesta di Righetto, l’eroico giovane che il 29 giugno fu dilaniato a dodici anni da una bomba francese che tentava di disinnescare. A premiare i vincitori una qualificata giuria, che giudicherà le sculture raffiguranti “l’Audace Righetto”, il monumento in bronzo, opera dello scultore Pasquale Nava, la cui copia in marmo celebra al Gianicolo.

Dalle ore 18.00 lettura in musica del poema epico “La Repubblica Romana” di Marcello Pellegrini, prima presentazione del poema storico dedicato ai sommovimenti del 1848 che portarono alla proclamazione della Repubblica Romana: della modernissima esperienza repubblicana si ripercorrerà in versi la breve ma intensa vita, culminata nei cruenti scontri, al Gianicolo, con l’esercito francese. I versi, recitati dallo stesso autore, saranno intervallati da brani musicali e contestualizzati con proiezioni di immagini significative.

Per l’occasione il vicino Mausoleo Ossario Garibaldino osserverà un’apertura straordinaria ospitando, nel corso della mattinata, varie cerimonie commemorative, a partire dalla deposizione della corona da parte di Roma Capitale, Regione e Città Metropolitana, cui seguirà l’omaggio delle varie associazioni garibaldine. L’area monumentale sarà poi visitabile sino alle ore 18.00.