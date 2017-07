Resta incastrata nelle porte della metro e trascinata in galleria: è grave

Una donna è rimasta incastrata nelle porte della metro nel tentativo di scendere alla fermata Termini ed è stata trascinata dal convoglio in galleria, mentre gli altri passeggeri provavano ad aiutarla.

É successo nella serata di mercoledì: i testimoni hanno urlato al macchinista di fermarsi e hanno provato a tirare il freno a mano di emergenza, ma qualcosa non ha funzionato. “Ho visto tutta la scena: la signora trascinata, tutti che che cercavamo di avvertire il macchinista e lui che la trascinava in galleria” commenta su Twitter una donna che poi lamenta l'inefficacia dei sensori di sicurezza: “Secondo me il treno vecchio non aveva sensori alle porte né freni di emergenza funzionanti”.

Secondo i testimoni, la donna è rimasta incastrata tra le porte col braccio che reggeva le buste della spesa, mentre il corpo si trovava totalmente fuori dalla cabina passeggeri. Il convoglio ha frenato all'altezza della fermata Cavour, dove tutti i passeggeri sono stati evacuati e la donna è stata immediatamente soccorsa: ora si trova in gravi condizioni.