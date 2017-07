Rettifica articolo "Eur, palazzo dell'Inps ostaggio di clochard e degrado"

di Massimiliano Martinelli

Rettifica articolo “Eur, palazzo dell'Insp ostaggio di clochard e degrado".

Con la presente si rettifica quanto, erroneamente, attribuito ad Eur Spa, essendo l'edificio e i porticati dell'ex palazzo Ina non di sua proprietà. Un abbaglio non voluto, a cui fa seguito una doverosa correzione. E' infatti in parte un mistero quello relativo all'immobile, indebitamente associato alla società che si occupa della valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del quartiere romano. L'edificio è estraneo ad Eur Spa, ma risulta al tempo stesso assente dagli archivi di Assicurazioni Generali Spa. La struttura potrebbe essere stata data attualmente in gestione, forse alla Deutsche Bank, ma risulta ad oggi difficile confermare certe indiscrezioni e rintracciare l'attuale proprietario. Si rinnovano così le scuse in merito all'errata attribuzione ad Eur Spa, smentendo quanto attribuitole nell'articolo “Eur, palazzo dell'Insp ostaggio di clochard e degrado".