Ricercato tradito dall'amore: la polizia segue la fidanzata e arriva a lui

Rapinatore 20enne arrestato dalla polizia dopo 20 giorni di latitanza: gli agenti seguono la fidanzata a Tor San Lorenzo e trovano il giovane fuggitivo.

Il ragazzo, condannato a più di 4 anni di reclusione per una serie di rapine commesse quando era minorenne, era soggetto all’affidamento in prova ma le ripetute violazioni agli obblighi imposti hanno portato il Magistrato di Sorveglianza del Tribunale per i minorenni a sospendere il beneficio. La magistratura ha quindi incaricato la polizia di condurre il giovane presso il più vicino istituto penale. Il ventenne, quando da lontano ha visto i poliziotti, intuendo il motivo della loro presenza, è fuggito rendendosi irreperibile.

Dopo alcuni giorni di appostamenti e verifiche, gli investigatori hanno deciso di seguire una ragazza con la quale il fuggitivo era legato sentimentalmente. L’intuizione si è rivelata giusta: dopo una serie di cambi di mezzi pubblici la fidanzata è arrivata a Tor San Lorenzo dove, alla fermata dell’autobus, c’era lui ad aspettarla. I poliziotti, seppur con molta difficoltà, sono riusciti a fermarlo. Il ventenne, nell’ultimo tentativo di sfuggire all’arresto, ha colpito uno degli agenti che ne avrà per più di 10 giorni.