Riciclaggio di smartphone, denunciato un afgano: 5 cellulari sequestrati

Nuovi controlli della Polizia all'Esquilino hanno portato alla scoperta di un centro per il riciclaggio di smartphone rubati.

Un cittadino di origini afgane gestiva la vendita di cellulari rubati, usando come copertura il negozio di riparazione di apparecchiature mobili in via Ricasoli. L'uomo è stato denunciato e 5 smartphone di ultima generazione sono stati sequestrati durante i controlli.

La Polizia ha poi proseguito gli accertamenti nella zona, scoprendo appartamenti sovraffollati in cui alloggiavano stranieri in condizioni malsane. Veri e propri dormitori con letti a castello accumulati contro le pareti per sfruttare tutto lo spazio a disposizione. I gestori dei tre appartamenti, tutti provenienti dal Bangladesh, sono stati denunciati. Offrivano posti letto ai propri connazionali con tariffe che andavano dalle 100 alle 150 euro mensili.

Nel Rione Monti sono stati invece sanzionati tre market gestiti sempre da cittadini del Bangladesh, per la violazione dell’ordinanza sindacale che disciplina la vendita e la consumazione di bevande alcoliche.