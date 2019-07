Rifiuti a Roma, “la colpa è di Zingaretti: l'attacco del Blog delle Stelle

Emergenza rifiuti a Roma, il Blog delle Stelle non è colpa né di Marino, né del prefetto Tronca, né della Raggi: “E' colpa di Nicola Zingaretti”.

"Le criticità sui rifiuti a Roma ci sono ormai da anni. Abbiamo visto immagini di buste di spazzatura depositate davanti ai cassonetti con il sindaco Ignazio Marino, il prefetto Francesco Paolo Tronca e anche con la sindaca Virginia Raggi. Va ammesso. Ma cosa accomuna queste tre differenti esperienze amministrative? Cosa unisce tre persone così diverse? E’ semplice: la persona che guidava e guida la Regione Lazio è sempre la stessa per tutti e tre, ovvero Nicola Zingaretti". Lo scrive il Blog delle Stelle.

"E’ lui - si legge ancora nel post - la costante assoluta dei rifiuti. Zingaretti è quello che in matematica viene definito il fattore K: da quando c’è lui, ci sono rifiuti in strada a Roma. Qualche pericoloso intellettuale potrebbe anche mettere in relazione la presidenza di Zingaretti con l’assenza di un Piano Rifiuti Regionale dal 2012 perché anche in questo caso l’unica costante fissa è che lui siede sempre alla guida della Regione Lazio. I rifiuti in strada - conclude il blog - hanno ormai una firma; Z come Zingaretti-K".