Rifiuti, a Talenti situazione drammatica dopo l'incendio al Tmb Salario: ''La situazione, nonostante ieri e oggi sia intervenuta una squadra, è molto complicata. A Talenti da giorni i cassonetti non vengono svuotati, la situazione è drammatica''.

Così all'Adnkronos il minisindaco Giovanni Caudo fa il punto sulla situazione dei rifiuti nelle strade del Municipio III. ''La chiusura del Tmb Salario ha solo aggravato la situazione, ma l'emergenza è dovuta al fatto che il servizio porta a porta delle utenze non domestiche, bar e ristoranti, non funziona - denuncia - Affidato a metà ottobre da Ama ad una ditta, il servizio avrebbe dovuto coprire entro dicembre 4000 utenze nel nostro Municipio, rispetto alle precedenti 1000, ma non riesce neanche a soddisfare quelle 1000. I cittadini ci segnalano di tutto attorno ai cassonetti, il rischio di una emergenza igienico sanitaria c'è''.

''L'emergenza rifiuti - dice ancora Caudo riferendosi all'allarme del 'New York Times' - si trascina da anni. Coinvolge lo Stato, la Regione e il Comune ma, anche se non mi piace fare polemiche, in questi due anni di fatto la situazione è solo peggiorata''.