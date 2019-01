Rifiuti, apocalisse immondizia: roghi in strada nella notte di Capodanno

Cassonetti di immondizia dati alle fiamme, il Capodanno di Roma tra un rogo ed un incendio. Oltre 160 interventi dei vigili del fuoco, impegnati, dalle 20 del 31 alla mattinata dall'1, da Ostia a Cinecittà.

Notte di San Silvestro da incubo per i pompieri della Capitale, che registrano un alta percentuale di incendi: circa il 75% degli interventi totali. In fiamme per lo più cassonetti e sacchetti della spazzatura e depositi o scarichi all'aperto di materiali di scarto, ma nei roghi sono rimasti coinvolte almeno 15 auto e 7 appartamenti in periferia. Tra le zone interessate Magliana Centocelle (numerosi i cassonetti bruciati), Cinecittà e Ostia.

Una serata di festa segnata anche dall'ennesima manifestazione di dissenso, dopo il bliz con la spazzatura sotto Spelacchio, contro il sindaco Raggi, accolto da fischi sul palco del Circo Massimo. Contestata "per la vicenda rifiuti", accusa Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio.

"I filmati coi roghi dei cassonetti nella Capitale stanno facendo il giro del mondo, umiliando questa città ancora una volta - prosegue Foschi - Le altri Capitali festeggiano con feste e luci, e qui con la Raggi abbiamo una città ridotta una discarica a cielo aperto. Roma è sporca, e i romani sono stanchi di questa giunta inefficiente e arrogante".