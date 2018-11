Rifiuti bruciati in strada a Torre Spaccata: coppia di nomadi in manette

Sorpresi mentre bruciavano rifiuti tra le straade di Torre Spaccata. In manette una coppia di nomadi, due cittadini romani, senza fissa dimora, lui di 40 anni e lei di 61.

I due sono stati notati da una pattuglia dei carabini, che, transitando in via del Fosso di Santa Maura, hanno visto una fitta colonna di fumo e sono intervenuti. Arrivati sul posto, i militari ha sorpreso la coppia, già nota alle forze dell’ordine, intenta ad incendiare vari rifiuti speciali composti da scarti di materiale plastico.I Carabinieri hanno messo in sicurezza la zona e hanno arrestato i due. Dovranno rispondere di combustione illecita di rifiuti.