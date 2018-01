Rifiuti, caccia agli utenti ribelli: Ama mappa Trastevere e San Lorenzo

Ama prepara la stretta finale sui rifiuti, al via la mappatura delle utenze in zona San Lorenzo e Trastevere. Nei quartieri della movida romana è caccia ai residenti evasori.

L'azienda capitolina annuncia in una nota l'imminente arrivo della raccolta tecnlogica dei rifiuti, che, dopo esser arrivata nel rione ebraico, si prepara così a sbarcare in due aree altrettanto ricche di ristoranti e locali: "Procede l'attuazione del piano di gestione dei materiali post consumo deliberato da Roma Capitale. Ama è già al lavoro per individuare e formare il personale da impiegare nella mappatura/censimento delle utenze dei quartieri di San Lorenzo e Trastevere".