Rifiuti caos: Raggi scopre l'emergenza. Accusa Zingaretti: “Sottovalutazione”

“Per risolvere la situazione dei rifiuti non serve una contrapposizione tra enti istituzionali ma è evidente che una proroga di 15 giorni della Regione non è sufficiente per risolvere il problema. Riteniamo che ci sia una grave sottovalutazione”.

Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, rispondendo a quella che ha definito una “domanda da 100 punti” in merito all'ordinanza della Regione Lazio sui rifiuti, durante una iniziativa in Campidoglio.

“Alcuni impianti non sono funzionanti, non solo fuori da Roma, e non lo saranno neanche tra 14 giorni e quindi è evidente che abbiamo bisogno di più tempo per mettere in sicurezza la città. Per questo ho espresso forte preoccupazione”.