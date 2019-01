Rifiuti, Forza Italia accusa: “Pd chiuse Malagrotta, Zingaretti si scusi"

Emergenza rifiuti a Roma, la Regione Lazio sottolinea la necessità di una discarica ed esplode la polemica. Insorgono i grillini, Forza Italia risponde.

“Questa mattina abbiamo ricevuto lo schema di delibera delle linee strategiche sul piano rifiuti nel Lazio, che sono state prontamente date alla stampa dal presidente Zingaretti prima di discuterle nei luoghi istituzionalmente preposti. A tal proposito, ci chiediamo come faccia il presidente Zingaretti a dire a Roma Capitale che bisogna aprire una discarica, quando fu proprio l’allora amministrazione comunale di centrosinistra ( a guida Marino) a chiudere l’unica discarica di servizio, senza aver trovato una valida alternativa - si chiede Antonello Aurigemma, consigliere forzista in Regione Lazio - Cosa ha fatto Zingaretti quando Marino festeggiava insieme a lui la chiusura di Malagrotta? Ora il Presidente della regione dovrebbe chiedere scusa ai romani perché è proprio sua la gran parte delle responsabilità sull’emergenza rifiuti nella capitale, ad oggi irrisolta, e che ha fatto diventare la nostra regione leader del trasporto dei rifiuti in tutta Europa”.