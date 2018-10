Rifiuti, incontro tra Raggi e Costa al ministero: al via il "toto-discarica"

Emergenza rifiuti, incontro tra Virginia Raggi e Segio Costa al ministero dell'Ambiente. Sul tavolo il dibattito relativo ai nuovi impianti: prendi il via il "toto-discarica" alla romana.

Torna di moda l'eterno dilemma sulle disariche di servizio, con il titolare del dicastero, Sergio Costa, che spinge la Capitale nella figura della Raggi ad indicare nuove discariche sul terriorio. Raggi che ha però ribadito la propria contrarietà a realizzare impianti ed ex novo, e punta, anche in seguito alla volontà dei comuni limitrofi di non ospitare l'immondizia capitolina, di usarne di già esistenti, in un'ottica di 'interscambio' a livello nazionale.